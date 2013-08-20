مقتل 20 عنصراً من حزب الله بالسيدة زينب في دمشق

أفادت وكالة أنباء سانا الثورة بمقتل 20 عنصراً من حزب الله في كمين للجيش الحر بالسيدة زينب في العاصمة دمشق، وكانت سانا الثورة تحدثت في وقت سابق عن مقتل قيادي في الحزب يدعى حسام نسر في السيدة زينب، في وقت أكدت مصادر المعارضة احتدام الاشتباكات في السيدة زينب والحسينية والذيابية بين الجيش الحر وقوات النظام المدعومة بحسب اتهامات المعارضة بميليشيا حزب الله ولواء أبو الفضل العباس.

وكان الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله، أعلن الجمعة الفائتة، استعداده للذهاب شخصياً للقتال في سوريا في مواجهة "الإرهابيين التكفيريين" الذين رجّح أن يكونوا خلف تفجير سيارة مفخخة، الخميس الماضي، في معقل الحزب بالضاحية الجنوبية لبيروت.

وأعلن حزب الله منذ أشهر مشاركته في المعارك إلى جانب قوات نظام الرئيس السوري بشار الأسد في المعارك ضد مقاتلي المعارضة، الذين يعدهم النظام "إرهابيين" ترتبط غالبيتهم بتنظيم القاعدة.