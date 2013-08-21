الائتلاف الوطني: أكثر من 1300 قتيل سقطوا في غوطة دمشق

أكد الائتلاف الوطني السوري المعارض أن عدد قتلى "الهجوم الكيماوي" الذي تعرّض له ريف دمشق تجاوز 1300 قتيل، مطالباً العالم بتحمل مسؤولياته تجاه الكارثة الإنسانية في سوريا.

وقال الائتلاف في مؤتمر صحافي في اسطنبول، الأربعاء، إنه يجب على العالم إجبار النظام على وقف حربه ضد السوريين، ودعا لاجتماع عاجل لمجلس الأمن لبحث مجزرة غوطة دمشق.

كما دان الائتلاف الوجود العسكري لحزب الله والميليشيات الشيعية العراقية على الأراضي السورية.

صبرا: النظام السوري يقتل بدم بارد

ومن جانبه، أكد القيادي السوري المعارض جورج صبرا أن النظام السوري بات يقتل بدم بارد. وأشار إلى أن عجز الأمم المتحدة وتردد الولايات المتحدة يقتل السوريين كل يوم، مضيفاً أن ما يجري يطلق رصاصة الرحمة على كل الجهود السلمية.

وقال: "من يقتلنا ويقتل اطفالنا ليس النظام وحده. التردد الأميركي يقتلنا، صمت اصدقائنا يقتلنا، خذلان المجتمع الدولي يقتلنا، لامبالاة العرب والمسلمين تقتلنا، نفاق العالم الذي كنا نسميه حراً يقتلنا ويقتلنا ويقتلنا".



واعتبر أن "النظام السوري يسخر من الأمم المتحدة والقوى العظمى والدول الكبرى عندما يضرب أطراف دمشق بالسلاح الكيماوي أثناء حضور لجنة التحقيق الدولية، وهي على بعد خطوات من الضحايا والمناطق المنكوبة. فأين هو المجتمع الدولي وأين هيبته وكرامته وأي عالم نعيش فيه ليس فيه رادع للمجرمين والقتلة؟"



واكد أن "ما يجري يطلق رصاصة الرحمة على كل هذه الجهود السياسية السلمية ويجعل الحديث عنها نوعاً من العبث"، مشيراً في ذلك إلى السعي إلى عقد مؤتمر دولي لايجاد حل سلمي للأزمة السورية أطلق عليه اسم "جنيف-2".

أكثر من 6000 مصاب

ومن جانبه، أكد يزن الحمصي، الناطق باسم شبكة شام، في مداخلة مع قناة "العربية" إن هناك أكثر من 6000 مصاب جراء استهداف الغوطة الشرقية والغربية بالغازات السامة.

وأكد جواد أبوحطب، المسؤول الطبي بالائتلاف السوري، في مداخلة مع قناة "العربية" أنه منذ الصباح بدأ النظام السوري بقصف الغوطة الشرقية والغربية بصواريخ كيماوية وأتبعها بقصف بالطائرات. وأضاف أن غاز السارين عادة يشل التنفس، وعلاج مثل هذه الحالات يحتاج إلى كميات كبيرة من الكورتيزون، ولا نملك مثل هذه الكميات.

وأضاف أن النظام السوري منع كل القوافل الطبية من الوصول إلى هذه المناطق، مؤكداً: "نريد دعماً دولياً.. يجب أن يكون هناك تحرك دولي".

وصرحت ديما الشافعي، مراسلة شبكة شام، لقناة "العربية" من دمشق بأن هناك عدداً كبيراً جداً من الأطفال والنساء بين القتلى، وهناك أزمة كبيرة في الأدوية والمعدات الطبية لمعالجة أكثر من 6000 مصاب. ووصفت الموقف هناك بالكارثة التي لم يشهدها العالم من قبل.

العربي: جريمة مروعة

ومن جانبه ندد الدكتور نبيل العربي، الأمين العام لجامعة الدول العربية، بالجريمة المروعة التي أودت بحياة المئات من المدنيين السوريين الأبرياء جراء استخدام الغازات السامة وعمليات القصف الوحشي التي أصابت الغوطة الشرقية.

واستغرب الأمين العام وقوع هذه الجريمة النكراء أثناء وجود فريق المفتشين الدوليين التابع للأمم المتحدة في دمشق والمكلف بالتحقيق في استخدام الأسلحة الكيماوية، وطالب فريق المفتشين بالتوجه فوراً إلى الغوطة الشرقية للاطلاع على حقيقة الأوضاع والتحقيق حول ملابسات وقوع هذه الجريمة التي تشكل انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي الإنساني ويتوجب تقديم مرتكبيها إلى العدالة الجنائية الدولية.

وناشد الأمين العام الأجهزة والهيئات الطبية ومنظمات الإغاثة العربية والدولية، وفي مقدمتها أجهزة الأمم المتحدة المعنية بهذا الشأن، التدخل فوراً من أجل المساعدة في إنقاذ المصابين والاطلاع على حقيقة الأوضاع في المناطق المتضررة.

