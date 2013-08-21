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مجزرة الكيماوي في الغوطة الشرقية بريف دمشق

الأسد يرتكب مجزرة بالكيماوي في الغوطة تحت عين المراقبين الأسد يرتكب مجزرة بالكيماوي في الغوطة تحت عين المراقبين الأربعاء 14 شوال 1434 هـ - 21 أغسطس 2013
الأسد يرتكب مجزرة بالكيماوي في الغوطة تحت عين المراقبين الأسد يرتكب مجزرة بالكيماوي في الغوطة تحت عين المراقبين الأربعاء 14 شوال 1434 هـ - 21 أغسطس 2013
الأسد يرتكب مجزرة بالكيماوي في الغوطة تحت عين المراقبين الأسد يرتكب مجزرة بالكيماوي في الغوطة تحت عين المراقبين الأربعاء 14 شوال 1434 هـ - 21 أغسطس 2013
الأسد يرتكب مجزرة بالكيماوي في الغوطة تحت عين المراقبين الأسد يرتكب مجزرة بالكيماوي في الغوطة تحت عين المراقبين الأربعاء 14 شوال 1434 هـ - 21 أغسطس 2013
الأسد يرتكب مجزرة بالكيماوي في الغوطة تحت عين المراقبين الأسد يرتكب مجزرة بالكيماوي في الغوطة تحت عين المراقبين الأربعاء 14 شوال 1434 هـ - 21 أغسطس 2013
الأسد يرتكب مجزرة بالكيماوي في الغوطة تحت عين المراقبين الأسد يرتكب مجزرة بالكيماوي في الغوطة تحت عين المراقبين الأربعاء 14 شوال 1434 هـ - 21 أغسطس 2013
الأسد يرتكب مجزرة بالكيماوي في الغوطة تحت عين المراقبين الأسد يرتكب مجزرة بالكيماوي في الغوطة تحت عين المراقبين الأربعاء 14 شوال 1434 هـ - 21 أغسطس 2013
الأسد يرتكب مجزرة بالكيماوي في الغوطة تحت عين المراقبين الأسد يرتكب مجزرة بالكيماوي في الغوطة تحت عين المراقبين الأربعاء 14 شوال 1434 هـ - 21 أغسطس 2013
الأسد يرتكب مجزرة بالكيماوي في الغوطة تحت عين المراقبين الأسد يرتكب مجزرة بالكيماوي في الغوطة تحت عين المراقبين الأربعاء 14 شوال 1434 هـ - 21 أغسطس 2013
الأسد يرتكب مجزرة بالكيماوي في الغوطة تحت عين المراقبين الأسد يرتكب مجزرة بالكيماوي في الغوطة تحت عين المراقبين الأربعاء 14 شوال 1434 هـ - 21 أغسطس 2013
الأسد يرتكب مجزرة بالكيماوي في الغوطة تحت عين المراقبين الأسد يرتكب مجزرة بالكيماوي في الغوطة تحت عين المراقبين الأربعاء 14 شوال 1434 هـ - 21 أغسطس 2013
الأسد يرتكب مجزرة بالكيماوي في الغوطة تحت عين المراقبين الأسد يرتكب مجزرة بالكيماوي في الغوطة تحت عين المراقبين الأربعاء 14 شوال 1434 هـ - 21 أغسطس 2013
الأسد يرتكب مجزرة بالكيماوي في الغوطة تحت عين المراقبين الأسد يرتكب مجزرة بالكيماوي في الغوطة تحت عين المراقبين الأربعاء 14 شوال 1434 هـ - 21 أغسطس 2013
الأسد يرتكب مجزرة بالكيماوي في الغوطة تحت عين المراقبين الأسد يرتكب مجزرة بالكيماوي في الغوطة تحت عين المراقبين الأربعاء 14 شوال 1434 هـ - 21 أغسطس 2013
الأسد يرتكب مجزرة بالكيماوي في الغوطة تحت عين المراقبين الأسد يرتكب مجزرة بالكيماوي في الغوطة تحت عين المراقبين الأربعاء 14 شوال 1434 هـ - 21 أغسطس 2013

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