مطالبات دولية لمفتشي الكيماوي بالتحقيق في مجزرة الغوطة

طالبت جامعة الدول العربية، الأربعاء، فريق المفتشين التابع للأمم المتحدة في سوريا بالتوجه "فوراً" الى منطقة الغوطة والتحقيق في ملابسات "الجريمة" التي رأت أنه يتوجب تقديم مرتكبيها للعدالة "الجنائية الدولية".

وقال بيان إن الأمين العام للجامعة، د. نبيل العربي، طالب "فريق المفتشين بالتوجه فوراً الى الغوطة الشرقية" والتحقيق حول ملابسات وقوع هذه الجريمة التي تشكل انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي الإنساني ويتوجب تقديم مرتكبيها الى العدالة الجنائية الدولية.

وناشد الأمين العام الأجهزة والهيئات الطبية ومنظمات الإغاثة العربية والدولية، وفى مقدمتها أجهزة الأمم المتحدة المعنية بهذا الشأن، التدخل فوراً من أجل المساعدة على إنقاذ المصابين والاطلاع على حقيقة الأوضاع في المناطق المتضررة.

ومن جانبه قال رئيس فريق الأسلحة الكيماوية التابع للأمم المتحدة إنه يجب التحقيق في الأنباء بوقوع هجوم بغاز الأعصاب في سوريا وفق وكالة الأنباء السويدية.

ومن جهة أخرى عبّرت بريطانيا عن قلقها البالغ إزاء أنباء عن هجوم بأسلحة كيماوية على الغوطة الشرقية بريف دمشق، وقالت إنها سترفع التقارير بوقوع هجوم بأسلحة كيماوية في سوريا إلى مجلس الأمن.



وحثت بريطانيا الحكومة السورية على السماح لمفتشي الأمم المتحدة بالوصول على الفور إلى المكان الذي تفيد أنباء بوقوع هجوم بأسلحة كيماوية فيه. وقالت إنه إذا تأكد استخدام الأسلحة الكيماوية في سوريا سيكون "ذلك تصعيداً صادماً".

من جانبها طالبت فرنسا فريق التحقيق الأممي بالتوجه إلى الغوطة الشرقية.

وارتكبت قوات النظام السوري مجزرة مروّعة وغير مسبوقة اليوم الأربعاء في الغوطة الشرقية بريف دمشق، مستخدمة الغازات السامة تحت أعين المراقبين الدوليين وخلال وجودهم في سوريا للتحقيق في استخدام الكيماوي، ووصل عدد الضحايا إلى 1188 بحسب ما قاله الناطق باسم الجيش الحر، غالبيتهم أطفال ونساء لم تتسع المستشفيات لهم.

وطالب رئيس الائتلاف الوطني لقوى المعارضة والثورة السورية أحمد الجربا، في اتصال مع "العربية"، مجلس الأمن الدولي بعقد اجتماع عاجل للبحث في المجزرة. وأضاف "أطلب من لجنة التحقيق الدولية حول الأسلحة الكيماوية الموجودة في سوريا التوجه الى مكان المجزرة".