بعد هجوم الغاز.. قوات الأسد تقصف ضواحي دمشق

أعلن نشطاء أن قوات الرئيس السوري، بشار الأسد، قصفت ضواحي يسيطر عليها مقاتلو المعارضة في دمشق اليوم الخميس لتواصل الضغط على المنطقة المحاصرة بعد يوم على اتهام المعارضة للجيش بإطلاق الغازات الفتاكة على المئات في هجوم بأسلحة كيماوية.

وأضافوا أن قذائف صاروخية وقذائف مدافع الهاون أصابت جوبر وزملكا في شرق دمشق، وهما من بين الضواحي الشرقية للعاصمة التي تعرضت لهجوم بأسلحة كيماوية أودى بحياة ما بين 500 و1300 شخص يوم الأربعاء.

إلى ذلك، أضاف النشطاء أن حي القابون القريب من الشمال ومخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين إلى الجنوب تعرضا للقصف أيضاً.