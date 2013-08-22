واشنطن "غير قادرة على الجزم" باستخدام "الكيماوي" بسوريا

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، الخميس، أن الولايات المتحدة غير قادرة "في الوقت الراهن" على أن "تجزم بشكل قطعي" ما إذا كان قد تم استخدام أسلحة كيماوية في سوريا الأربعاء.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية، جنيفر بساكي، للصحافيين "في الوقت الراهن نحن غير قادرين على أن نجزم بشكل قطعي باستخدام أسلحة كيماوية" في الهجوم في سوريا، مؤكدة أن الرئيس باراك أوباما "أمر الاستخبارات بأن تجمع في أسرع وقت ممكن معلومات إضافية" عن هذه المزاعم بشأن الهجوم الذي وقع قرب دمشق.

وأضافت "منذ أحداث أمس (الأربعاء) ونحن نركز كل دقيقة من كل يوم على فعل كل ما يمكننا من أجل تحديد الوقائع".

وأكدت المتحدثة أنه في حال خلصت الولايات المتحدة إلى أن النظام السوري استخدم فعلاً السلاح الكيماوي فإن هذا الأمر سيعتبر "تصعيداً فاضحاً".