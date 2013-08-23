استخراج 20 جثة جديدة لضحايا مجزرة الغوطة بريف دمشق

استيقظت غوطة دمشق اليوم وهي لا تزال تحصي ضحايا مجزرة الكيماوي التي اتهمت المعارضة النظام السوري بارتكابها.

الائتلاف الوطني السوري المعارض توقع ارتفاع عدد قتلى المجزرة بعد اكتشاف وجود منازل لا تزال تمتلئ بالقتلى، فيما تحدثت شبكة "شام" عن استخراج عشرين جثة جديدة في زملكا.

النظام السوري لم يتوقف عن قصف مناطق مختلفة في ريف دمشق، فيما الأهالي يواصلون البحث تحت الأنقاض وفي المباني المهدمة عن المزيد من الضحايا. كما بدأ أهالي الغوطتين الشرقية والغربية في ريف دمشق، دفن ضحايا المجزرة التي راح ضحيتها أكثر من 1300 قتيل.