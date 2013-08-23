الجيش الحر يسيطر على قرية أم عامود بريف حلب

أفاد المركز الإعلامي السوري بأن الجيش الحر سيطر على قرية أم عامود بريف حلب، بعد اشتباكات خاضها مع قوات النظام التي كانت تتمركز على حواجز في القرية.

وأفادت لجان التنسيق المحلية بارتفاع عدد القتلى في سوريا، أمس، إلى 115 شخصا معظمهم في ريف دمشق.

الهيئة العامة للثورة أفادت بأن اشتباكات عنيفة بين الجيش الحر وقوات النظام اندلعت في محيط أحياء القابون وبرزة واليرموك بدمشق. وفي ريف العاصمة انتشل الأهالي مزيدا من ضحايا مجزرة الغوطة الذين سقطوا بفعل الغازات السامة.

وقصفت قوات النظام بالمدفعية الثقيلة وراجمات الصواريخ أحياء حمص القديمة. فيما دارت اشتباكات عنيفة في محيط مطار كويرس العسكري في حلب.

كما قصف الطيران الحربي المناطق المحيطة بالمطار بالبراميل المتفجرة. وأفاد مركز حماة الإعلامي أن قوات الأسد قصفت مشفى في قلعة المضيق بريف حماة، مما أدى إلى اشتعال النيران بالمشفى.