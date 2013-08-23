جعاره: الأسد يريد إخلاء مخيم اليرموك من أنصاره لاجتياحه

أكد المعارض السوري، بسام جعاره، الجمعة، على أن الجبهة الشعبية القيادة العامة الموالية للأسد، وجهت نداء إلى عناصرها عبر مكبرات الصوت لإخلاء مخيم اليرموك خلال مدة أقصاها 24 ساعة، مشيراً إلى أن النظام السوري يمهد لاجتياح المخيم، لمنع تقدم عناصر الجيش الحر صوب العاصمة دمشق.

وتابع: "إن الأمر يوحي بأن النظام السوري على وشك ارتكاب جريمة".

ولفت جعاره، إلى أن السيطرة على المخيم تتيح للأسد مهاجمة مناطق أخرى، ولو أن الجيش الحر يمتلك الأسلحة الكافية لتمكن من دحر وردع الأسد، وإلحاق خسائر فادحة في صفوف قواته.

وقال جعاره خلال مداخلة هاتفية له على قناة "العربية" من العاصمة البريطانية لندن، إن قوات الأسد على وشك ارتكاب جريمة بالمخيم، حيث فشل في أوقات سابقة في اقتحامه بواسطة الشبيحة.

وأعرب المعارض السوري عن أسفه الشديد، لسقوط 30 قتيلا من الفلسطينيين جراء استهدافهم بأسلحة كيماوية بالغوطة، منوها إلى أن الأسد استهدف تلك المنطقة، لكونها كانت نقطة ارتكاز لتوجيه ضربات عسكرية لجيش النظام.

وأشار إلى أن الأسد استدعى 17 ألف جندي نظامي، فضلا عن 3 آلاف من عناصر حزب الله استعدادا لمهاجمة الغوطة.

وصرح جعاره، بأنه إذا سقطت دمشق، سيلجأ الأسد إلى منطقة الساحل لإقامة دولته الطائفية، معرباً عن أمله أن يتدخل المجتمع الدولي، ويضع حلا جذريا للقضية السورية.