خبراء: إصابات الغوطة ترجح فرضية استعمال غاز السارين

استبق خبراء الحرب الكيميائية والبيولوجية البريطانيون نتائج التحقيق الأممي المنتظر بشأن ما جرى في الغوطة الشرقية، ليسجلوا بعض الملاحظات. وقد لفت بعض خبراء الأسلحة حول العالم أنه ما من تفسير لهول ما جرى في الغوطة بريف دمشق إلا استخدام السلاح الكيمياوي.

فهؤلاء الخبراء لم يجدوا تفسيرا آخر لما حدث غير استخدام أسلحة كيميائية بعد فحص الصور وأشرطة الفيديو والتوصل إلى استنتاج مفاده أن الإصابات ناجمة على الغالب عن غاز السارين. ذلك أن غاز السارين استخدم من قبل في سوريا وهو يجهز على ضحاياه سريعاً وبشكل عشوائي.

من جانبه، قال، هامش غوردن، وهو خبير عسكري في الأسلحة البيولوجية: "مع الأسف أعتقد أن ذلك صحيح. نعلم أن المئات بل أكثر لقوا حتفهم في دمشق جراء الهجوم الكيميائي المفترض. ويبدو أن لا تفسير آخر لذلك غير الهجوم الكيميائي."

في المقابل، لفت خبير الأسلحة الكيميائية، غوين وينفيلد، إلى وجود حاجة لأخذ عينات من الدم والتربة وإخضاعها لفحوصات بغية التأكد. وقد استند وينفيلد في هذا السياق إلى أن الأطباء والممرضين المشرفين على الضحايا لم يصبهم أذى رغم قربهم من المصابين. لذا رأى أن المادة المستخدمة قد لا تكون غاز السارين العسكري، إنما قد يكون غازاً أخف ضرراً، بينما قد تعود حصيلة القتلى الثقيلة إلى نوع معدل من السارين.

من جهته، أشار كبير مفتشي الأسلحة الكيمياوية في العراق سابقاً، الأميركي تشارلز ديلفر إلى "أن موقف بعض الأطراف الدولية حول المجزرة غير مقنع، وأن ما حدث في ريف دمشق لا يمكن تزييفه.

وأضاف: "إنه من الواضح لنا أن ما جري في ريف في دمشق لم يتم تزييفه، هؤلاء القتلى هم ناس حقيقيون لا يمكن اختلاق هذا الأمر، هناك بعض الأطراف الدولية التي تقول إن هذه المجزرة مختلقة لكن هذا.. ليس موقفا مقنعاً."

وتابع قائلاً: "إن إطلاق صواريخ تحمل رؤوسا كيميائية تسبب كل أنواع الإرهاب والقتل في كل مكان هذا الأمر رأيناه في حلبجة في العراق ومناطق أخرى، وكنا نأمل أن تلك الأحداث باتت من الماضي لكنها ليست كذلك على ما يبدو".

في النهاية، يبدو أن فريق الأمم المتحدة في سباق مع الزمن، بحسب ما يرى الخبراء البريطانيون من أجل الكشف عما إذا كان الحادث ناجما عن استخدام أسلحة كيميائية. ذلك أن مرور الوقت من شأنه أن يعقد مهمة الفريق الذي سيجد نفسه مجبراً على فحص عينات من الماء والتربة. وسيكون من الصعب بمكان تقديم صورة واضحة. ذلك أن بعض المواد الكيميائية قد يكون جزءا من المحيط الطبيعي أو أن يتعلق الأمر باعتداء كيميائي سابق.