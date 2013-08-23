ممثلة الأمم المتحدة تصل إلى دمشق للتحقيق في "الكيماوي"

وصلت أنجيلا كين، ممثلة الأمم المتحدة السامية لشؤون نزع السلاح، إلى سوريا، السبت، للحث على السماح لمفتشي الأمم المتحدة بالوصول إلى موقع الغوطة بريف دمشق، الذي يشتبه بتعرّضه لهجوم بأسلحة كيماوية. وتتزامن زيارتها مع تواجد فريق مفتشي الأمم المتحدة بالفعل في سوريا للتحقيق في مزاعم سابقة باستخدام أسلحة كيماوية في مواقع أخرى.

وقد وصلت كين إلى فندق "فورسيزونز" في دمشق بحلول فترة الظهيرة بالتوقيت المحلي أي 9 بتوقيت غرينتش.

يأتي هذا في وقت كشفت مصادر أمنية أميركية وأوروبية أن تقييماً مبدئياً لأجهزة المخابرات الأميركية وأجهزة مخابرات متحالفة معها يشير إلى أن قوات الحكومة السورية استخدمت أسلحة كيماوية لمهاجمة منطقة قرب دمشق هذا الأسبوع، وأن الهجوم حصل على الأرجح على موافقة من مسؤولين كبار في حكومة الرئيس بشار الأسد.

وكانت الأمم المتحدة طلبت، أمس الجمعة، من الحكومة السورية السماح بشكل عاجل لخبرائها بالتحقيق قرب دمشق حول اتهامات المعارضة السورية باستخدام أسلحة كيماوية.

النظام "لديه شيء يخفيه"

ومن جهتها، قالت بريطانيا إنها تعتقد أن قوات موالية للرئيس السوري بشار الأسد مسؤولة عن هجمات بأسلحة كيماوية وقعت في ضواحي دمشق يسيطر عليها مقاتلو المعارضة، وأنها تعتقد أن الحكومة السورية لديها "شيء تخفيه". وقال وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ: "أعرف أن هناك في العالم من يريدون القول إن هذه مؤامرة فعلتها المعارضة في سوريا، وأعتقد أن إمكانية هذا ضئيلة للغاية، ولذلك نحن نعتقد أن هذا هجوم كيماوي لنظام الأسد". وكثف هيغ دعواته للسماح لمفتشي الأمم المتحدة بدخول موقع الهجوم، وقال إن بريطانيا ستلجأ إلى مجلس الأمن الدولي لتطلب تفويضاً أقوى إذا لم يتم السماح للمفتشين بالدخول.

ومضى يقول: "عبّر أعضاء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة عن تأييدهم لذهاب فريق الأمم المتحدة إلى هناك. لم يستطيعوا هذا بعد، ويبدو أن نظام الأسد لديه ما يخفيه، وإلا لماذا لم يسمح لفريق الأمم المتحدة بالذهاب إلى هناك؟". وأضاف "التفسير الوحيد الذي استطعنا أن نراه هو هجوم كيماوي. لا يوجد تفسير آخر معقول لسقوط ضحايا بهذا الكم في منطقة صغيرة كهذه على هذا النطاق".

إلى ذلك، أشار أن الهجوم المزعوم "ليس أمراً يستطيع عالم إنساني ومتحضر" تجاهله. وذكر أنه يعتزم الحديث إلى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في وقت لاحق اليوم الجمعة.

يذكر أن مجزرة الغوطة بدمشق أوقعت ما لا يقل عن 1300 قتيل وأكثر من 6000 جريح.