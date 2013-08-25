أستراليا: المؤشرات تشير إلى استخدام الكيماوي في سوريا

أعلن رئيس الوزراء الأسترالي كيفن راد الأحد، أن المؤشرات "تشير بقوة" الى أنه جرى فعلا استخدام أسلحة كيماوية في سوريا، مطالبا نظام الرئيس بشار الأسد بالسماح لمفتشي الأمم المتحدة بالوصول الى موقع الهجوم في ريف دمشق للتحقق ميدانيا مما حصل.

وأوضح راد أنه بعد التقارير التي أكدت مقتل أكثر من 350 شخصا في هجوم بالأسلحة الكيماوية في ريف العاصمة السورية يتعين على النظام السوري أن يثبت أن لا يد له فعلا في ما جرى.

وقال رئيس الوزراء الأسترالي خلال مؤتمر صحافي في كانبيرا أن حكومته تعتبر أن "المؤشرات تشير بقوة باتجاه حصول استخدام للأسلحة الكيماوية".

وأضاف أن أصابع الاتهام في هذا الهجوم "تتجه أيضا باتجاه النظام السوري".

غير أن راد أكد أنه "على الرغم من هذا فإن الاستنتاجات النهائية في هذا الأمر تنتظر الوصول التام والكامل لمفتشي الأسلحة في الأمم المتحدة الى الموقع".

وقال راد الذي تتولى بلاده في أيلول/تشرين الأول المقبل الرئاسة الدورية لمجلس الأمن إن "مهمة الإثبات تقع الآن على عاتق النظام السوري الذي عليه أن يثبت إما أنه بريء أو مذنب في هذا الشأن".