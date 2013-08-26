أنجلينا جولي تستنكر قتل الأطفال في غوطة دمشق

أصدرت الممثلة العالمية أنجلينا جولي أمس الأحد بياناً بصفتها السفيرة الخاصة للمفوضية العليا لشؤون اللاجئين في الأمم المتحدة عبرت فيه عن هول المأساة التي حلّت بالشعب السوري خاصةً الأطفال.

وقالت جولي :"لقد فقد آلاف الأطفال الأبرياء حياتهم في ظروف مروعة، بما فيها الهجوم الأخير بالقرب من دمشق"، مشيرة إلى مجزرة الغوطة.

وتابعت أن هناك مليون طفل سوري يناضلون من أجل البقاء على قيد الحياة، كلاجئين يعيشون في ظروف قاسية.

ووصفت جولي هؤلاء الأطفال بالأبرياء والضحايا، وهم بأمس الحاجة للمأوى والغذاء، والأهم من ذلك أنهم بحاجة للشعور بالأمان.