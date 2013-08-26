بغداد تعارض استخدام أجوائها لأي عمل عسكري ضد سوريا

أعربت الحكومة العراقية، اليوم الاثنين، عن معارضتها لاستخدام أجوائها أو أراضيها لشنّ أي هجوم ضد النظام السوري، في الوقت الذي تهدد فيه القوى الغربية بتحرك عسكري محتمل ضد دمشق.

وقال علي الموسوي، المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء نوري المالكي: "كنا وما زلنا ضد العمل العسكري، وكنا نأمل أن يكون هناك حل سلمي وسياسي للأزمة، لأن الحل العسكري لا يؤدي إلا إلى تفاقم الأزمة".

وأضاف: "نحن موقفنا ثابت من الأزمة السورية، نحن لا نوافق على أي استخدام لأجوائنا أو أراضينا للاعتداء على أي دولة جارة"، في إشارة إلى سوريا. وذكّر بأن "الدستور العراقي لا يسمح أن تكون أرض العراق منطلقاً لأي اعتداء على أي دولة".

ويبدو أن الغرب بدأ يدرس القيام برد عسكري قد يكون وشيكا إثر القصف الكيميائي في منطقة الغوطة الشرقية، الذي هز العالم، وتم إثر هذا توجيه اتهامات إلى النظام السوري بالوقوف ورائه.

ودعت الولايات المتحدة مراراً العراق إلى وقف رحلات إيرانية إلى سوريا بدعوى أنها تحمل أسلحة إلى النظام السوري، فيما أكد العراق من جانبه أن إيران خفضت عدد الرحلات إلى سوريا، لكنه لا يستطيع منعها بشكل كامل.