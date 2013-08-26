فابيوس: الرد الغربي على سوريا يحسم خلال الأيام المقبلة

أعلن وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس، الاثنين، أن رداً غربياً "سيُحسم في الأيام المقبلة" على استخدام أسلحة كيماوية في سوريا في 21 أغسطس/آب، مؤكداً أنه لم "يتم بعد اتخاذ" أي قرار.

ورداً على سؤال لإذاعة أوروبا 1 بشأن احتمال ردّ باستخدام القوة، بعد التقارير حول استخدام نظام الرئيس بشار الأسد أسلحة كيماوية ضد مدنيين في ريف دمشق، قال: "القرار لم يُتخذ بعد، هناك رد فعل متناسب وهذا سيتقرر خلال الأيام القليلة القادمة".

وأضاف: "كل الخيارات مطروحة، والخيار الوحيد غير المطروح على الطاولة هو ألا نفعل شيئاً".

وفي وقت سابق اعتبرت الولايات المتحدة أن استخدام قوات النظام السوري لأسلحة كيماوية ضد مدنيين هو أمر "شبه مؤكد"، منتقدة موافقة النظام السوري "المتأخرة" على أن تقوم الأمم المتحدة بتفتيش الموقع الذي شهد هجوماً كيماوياً مفترضاً قبل أيام في ريف دمشق.