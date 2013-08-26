قصف جوي لقوات النظام على أريحا بريف إدلب يقتل العشرات

أفاد مكتب أريحا الإعلامي اليوم الاثنين بسقوط 45 قتيلاً وإصابة العشرات في قصف جوي عنيف لقوات النظام على أريحا بريف إدلب، وذلك بعد سيطرة الجيش الحر على حواجز لجيش الأسد.

وقال مكتب أريحا الإعلامي إن العشرات ما زالوا تحت الأنقاض ويتعذر على الأهالي إنقاذهم بسبب القصف العنيف الذي تتعرض له البلدة.

وأفادت الهيئة العامة للثورة السورية بوقوع اشتباكات عنيفة بين قوات الأسد والجيش الحر في حي برزه بدمشق.

وفي القابون اندلعت اشتباكات بمختلف أنواع الأسلحة على أطراف الحي في محاولة من قوات النظام لاقتحامه.

من جانبها، أفادت سانا الثورة بأن جيش النظام دمر مشفى حلاوة وهو المشفى الأكبر في مخيم اليرموك بجنوب دمشق.

أما في درعا فأفادت لجان التنسيق باشتباكات عنيفة في محيط المشفى الوطني في حي طريق السد.