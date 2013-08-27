الجامعة العربية تناقش التطورات بسوريا وجريمة الغوطة

تعقد جامعة الدول العربية، الثلاثاء، اجتماعاً على مستوى المندوبين لمناقشة التطورات الخطيرة والهجوم الذي وقع في غوطة دمشق.

وقال أحمد بن حلي، نائب الأمين العام للجامعة، إن الاجتماع يبحث وقف تداعيات هذه المأساة والدفع بجهود التسوية باعتبارها الحل المناسب للحفاظ على سوريا ووحدتها وسلامة أراضيها، وذلك من أجل وقف أنواع العنف كافة وتوفير المناخ المطلوب لتسوية سياسية ودفع الأطراف السوريين إلى المحافظة عليه.

وأفادت مراسلة قناة "العربية" بالقاهرة بأن الاجتماع سيناقش ما وصفته الجامعة بـ"الجريمة البشعة" في سوريا، مشيرة إلى أنه لا يتوقع صدور أي قرارات عن الاجتماع، حيث إنه يعقد على مستوى المندوبين الدائمين فقط، كما أنه لا توجد أي أدلة حتى الآن لإثبات أن النظام السوري قد استخدم الأسلحة الكيماوية بالفعل.

وأضافت المراسلة بأنه من المنتظر خروج بيان تنديد بالواقعة، مشيرة إلى أن الجامعة دائماً تميل إلى الدبلوماسية في إيجاد حلولاً للأزمات.

وأشارت إلى أن العديد من الخبراء يرون أنه كان يتوجب على الجامعة العربية عقد اجتماع على مستوى وزراء الخارجية أو الدعوة لقمة عربية طارئة لمناقشة الأزمة السورية الأخيرة.

