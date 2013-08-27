وزير الخارجية السعودي: النظام السوري فقد هويته العربية

طالب وزير الخارجية السعودي، الأمير سعود الفيصل، المجتمع الدولي باتخاذ موقف "حازم وجاد" ضد النظام السوري الذي قال إنه "فقد هويته العربية".

وقال الأمير سعود الفيصل في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الرسمية إنه بعد "استخدام السلاح الكيماوي المحرّم بات الأمر يتطلب موقفاً دولياً حازماً وجاداً لوقف المأساة الإنسانية للشعب السوري".

وأضاف الفيصل أن "النظام السوري فقد هويته العربية ولم يعد ينتمي بأي شكل من الأشكال للحضارة السورية التي كانت دائماً قلب العروبة".

كما شدد على أن هذا الموقف الدولي الحازم مطلوب بعد "رفض النظام السوري لكل المحاولات العربية المخلصة والجادة، ورفضه للتعاون مع كافة المبادرات، وإصراره على المضي قدماً في غيِّه، وارتكابه المجازر المروعة بحق شعبه وأبناء جلدته".

وأدلى الامير سعود بهذه التصريحات خلال اجتماع سعودي مغربي مشترك في مدينة جدة على البحر الأحمر.