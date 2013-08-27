بريطانيا تعد خططاً لعملية عسكرية محتملة في سوريا

المصدر: لندن - فرانس برس، رويترز

دعا رئيس الحكومة البريطانية ديفيد كاميرون، اليوم الثلاثاء، البرلمان إلى الاجتماع استثنائياً لبحث الأزمة السورية.

وكان متحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني قد أعلن في وقت سابق اليوم أن القوات المسلحة البريطانية تضع خططاً لعمل عسكري محتمل رداً على هجوم كيماوي مفترض في سوريا.

وأضاف: "أي قرار سيتخذ سيكون في إطار عمل دولي صارم. وأي استخدام للأسلحة الكيماوية أمر مقيت وغير مقبول تماماً... والمجتمع الدولي يجب أن يرد عليه".

وكان كاميرون قد قطع عطلته أمس الاثنين ليعود إلى لندن.

وأضاف المتحدث: "نحن نواصل النقاش مع شركائنا الدوليين حول الرد المناسب، ولكن وفي إطار ذلك فإننا نضع خططاً طارئة للقوات المسلحة".

وأكد أن رئيس الوزراء سيواصل المحادثات مع قادة العالم للاتفاق على "الرد المناسب" للهجوم الكيماوي الذي تتهم واشنطن ولندن وباريس القوات النظامية السورية بشنّه.

وأضاف أن ما يجري هو "للردع من استخدام الأسلحة الكيماوية".