تركيا تدعو لرد على "جريمة ضد الإنسانية" في سوريا

قال وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو الثلاثاء، إن شن هجوم بالغاز السام قرب دمشق الأسبوع الماضي يمثل "جريمة ضد الإنسانية" واختباراً للمجتمع الدولي.

وأضاف للصحافيين: "هذه جريمة ضد الإنسانية. والجريمة ضد الإنسانية ينبغي عدم السكوت عنها وما ينبغي فعله يجب فعله. بات واضحاً اليوم أن المجتمع الدولي يواجه اختباراً".

وكانت تركيا قد أعلنت أمس الاثنين أنها ستنضم إلى أي تحالف ضد سوريا حتى إذا لم يتسن التوصل إلى توافق أوسع في الآراء في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

وقال أوغلو لصحيفة "ميليت": "دائماً ما نعطي أولوية للتحرك مع المجتمع الدولي بقرارات من الأمم المتحدة. لكن إذا لم يتبلور مثل هذا القرار في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة فإن بدائل أخرى.. ستدخل في الأجندة".

واستطرد: "حالياً هناك 36 أو 37 دولة تبحث هذه البدائل. إذا تشكل تحالف ضد سوريا في هذه العملية ستأخذ تركيا مكانها في هذا التحالف".

وكانت تركيا من أشد منتقدي الرئيس السوري بشار الأسد خلال الصراع المندلع في بلاده منذ عامين ونصف العام وتستضيف نصف مليون لاجئ سوري كما تسمح للمعارضة السورية بتنظيم صفوفها على أراضيها.