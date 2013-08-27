طائرات حربية بريطانية تصل قبرص استعداداً لضرب سوريا

بدأت طائرات وحاملات عسكرية بريطانية في الوصول إلى قاعدة "أكروتيرى" الجوية البريطانية في قبرص، التي تبعد 100 ميل فقط عن الساحل السوري، في إشارة لتزايد الاستعدادات لهجوم عسكري ضد نظام الرئيس السوري بشار الأسد، بحسب تقرير نشرته صحيفة "الغارديان" البريطانية.

وأوضحت الصحيفة، في تقرير أوردته على موقعها الإلكتروني، أن "اثنين من الطيارين التجاريين، اللذين يحلّقان بانتظام على مدينة لارنكا القبرصية، أبلغا الصحيفة بأنهما شاهدا عبر نافذتيهما طائرات نقل من طراز سي 130 وتشكيلات قليلة من طائرات مقاتلة على شاشات راداريهما، حيث أعربا عن اعتقادهما بأنها محلّقة من أوروبا".

وأضافت الصحيفة أن "مقيمين بالقرب من القاعدة الجوية البريطانية أكدوا أن "هناك نشاطات غير عادية في القاعدة تزيد على النشاط الطبيعي منذ 48 ساعة الماضية، مشيرة إلى أنه في حال صدور أمر أو قرار مهاجمة أهداف معينة في سوريا ستعتبر قبرص مركزاً لهذه الحملة الجوية، كما أن وصول الطائرات الحربية يوحي بأن بريطانيا اتخذت قرار التأهب، في الوقت الذي يصعّد فيه رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون والرئيس الأميركي باراك أوباما وقادة أوروبا موقفهم المعارض للرئيس بشار واتهام قواته المسلحة بشنّ هجمات بالأسلحة الكيماوية، وقتل المئات في شرق دمشق الأربعاء الماضي"، وذلك بحسب ما نقلت عن الصحيفة وكالة "أنباء الشرق الأوسط".

وأشارت الصحيفة إلى أن "حالة المواجهة بين سوريا والغرب اشتدت بشكل خطير عندما تعرّض فريق التفتيش عن الأسلحة التابع للأمم المتحدة للخطر بسبب قربه من الموقع الذي تعرّض لهجوم بالأسلحة الكيماوية".