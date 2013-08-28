الإعلام السوري.. شاشة وردية تغرد خارج سرب الواقع

تعيش شاشات فضائيات الإعلام السوري الرسمي خارج الواقع الذي يعيشه الكثيرون داخل أراضي البلاد وكأنها في كوكب آخر، حيث لا تفارق الفقرات الصحية والرياضية وقهوة الصباح الشاشة حتى في أشد الأزمات.

ولا يعكر انسيابية عرض الكثير من البرامج إلا متفرقات من الأخبار العاجلة التي تتعلق بأي شيء سوى الأزمة السورية.

ففي كوكب سوريا يرتكب جرم في فضائها الإعلامي الرسمي، بينما تشهد أرضها جرائم على فضاءات الإعلام الدولي.

عزيزي المشاهد لا تصدق كل ما تشاهد، فالأبعاد التي أمامك غير حقيقية على مرآة الشاشة السورية إلا إذا رغبت في التعرف إلى دليلك السياحي إلى أرض الحضارات أو كشف أسرار دور الزواج في الحياة الزوجية.

وعند ظهور "عاجل" على الشاشة الوردية ينقل لك نبأ تفجير غريب في بلد آخر أو نصر مريب تحقق وأنت في غمرة متابعاتك المشوقة، وربما في أوج حماسك لممارسة رياضتك الصباحية.

ويتعامل الإعلام السوري مع شعبه ومشاهديه بجرعات من حبوب الانفصام عن الواقع، وجلسات من غسل العقول والوجدان لإلغاء حواسه الخمس من خارطة الإنسانية، في حين أن الوضع الإنساني في سوريا منقول في أبشع صوره إلى العالم الخارجي بالصوت والصورة والقلم.

وبعد مجزرة الغوطة الأخيرة ألم أخرج الدبلوماسية عن طورها، وموت أحيى خيار التدخل العسكري من جديد، وحديث عن قرع طبول الحرب على أنغام الموسيقى السورية وفوق جثث الأبرياء.