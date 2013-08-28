الجعفري يحذر دول مجلس الأمن من تداعيات ضرب سوريا

حذر مندوب سوريا لدى الأمم المتحدة، بشار الجعفري، دول مجلس الأمن من تداعيات ضرب سوريا، مؤكداً أن أي هجوم على سوريا سيقوض مهمة المحققين، مضيفاً: "إننا في حالة حرب، ولذلك نتخذ الإجراءات الاحترازية".

وقال إن مجلس الأمن هو فقط من يتخذ القرار بشأن الضربة العسكرية، مشيراً إلى أن الهجوم العسكري على سوريا يخالف القانون الدولي.

وقال الجعفري إنه طلب من بان كي مون، أمين عام الأمم المتحدة، أن يحقق مفتشو الأسلحة الكيماوية فوراً في ثلاث هجمات جديدة من جانب قوات المعارضة على الجيش السوري.

وأضاف أنه لا يوجد أي إجماع في مجلس الأمن بشأن سوريا، كما اتهم ثلاث دول أعضاء في مجلس الأمن بتسليح المعارضة في سوريا.

وقال الجعفري إن الحكومة السورية ضد استخدام الأسلحة الكيماوية، مؤكداً أن استخدام الكيماوي "ضرب من الجنون".