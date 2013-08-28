بان كي مون: المحققون بحاجة لـ4 أيام لإنهاء عملهم بسوريا

قال الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، اليوم الأربعاء، إن محققي الأمم المتحدة الذين يحققون حول هجوم مفترض بالأسلحة الكيماوية في سوريا بحاجة إلى أربعة أيام للانتهاء من عملهم.

وصرح بان كي مون في مؤتمر صحافي في لاهاي: "دعوهم ينهوا عملهم في أربعة أيام"، في حين أوضح ناطق باسمه لاحقاً أنه تحدث عن عمل يستغرق أربعة أيام على الأرض اعتباراً من بداية المهمة أي الاثنين.

ورغم تعرضهم إلى عيارات نارية الاثنين، توجه المحققون إلى أحد مواقع الهجوم المفترض قرب دمشق، حيث قاموا بعملية جمع "وافرة" للأدلة، وكان يفترض أن يواصلوا العمل الثلاثاء، لكنه أرجئ إلى الأربعاء لانعدام ضمانات من المعارضة حول أمنهم كما قالت دمشق، في حين نفى مقاتلو المعارضة ذلك.

وعاد المحققون إلى فندقهم في وسط دمشق الأربعاء، منهين زيارة تحقيق للغوطة الشرقية التي شهدت في 21 أغسطس/آب "هجوماً كيماوياً" تتهم المعارضة ودول غربية النظام السوري بتنفيذه، بحسب ما أفاد مصور وكالة "فرانس برس".

وأضاف الأمين العام للأمم المتحدة: "بعد ذلك سيقوم المحققون بتحاليل علمية ثم يجب أن نعد تقريراً إلى مجلس الأمن الدولي كي يتخذ الإجراءات التي يراها ضرورية".

أما بشأن شرعية تدخل عسكري محتمل يشكل موضع تجاذب بين روسيا والغرب قال بان كي مون بحذر إن "شرعة الأمم المتحدة هي التي تحدد إطار العمليات التي يمكن القيام بها من أجل صيانة السلام والأمن الدوليين".

وفاقم الهجوم المفترض بالأسلحة الكيماوية قرب العاصمة السورية وأسفر عن مقتل مئات الأشخاص، الخلافات بين روسيا والغرب حول النزاع السوري، فاتهم الغرب النظام السوري، بينما اتهمت موسكو مقاتلي المعارضة باستخدام أسلحة كيماوية.

وأعربت الولايات المتحدة وحلفاؤها عن استعدادهم لعملية عسكرية ضد سوريا التي يتهمونها بارتكاب مجزرة بالأسلحة الكيماوية.

وترى روسيا أن الحل العسكري في سوريا سيزعزع استقرار الشرق الأوسط برمته، ولا تزال ترفض أي مبادرة في مجلس الأمن الدولي من أجل الرد على النظام السوري.