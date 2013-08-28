"جيش الأسد الإلكتروني" يخترق تويتر ونيويورك تايمز

أعلنت مجموعة قراصنة "الجيش السوري الإلكتروني" اختراق نظام أسماء النطاقات (DNS) الخاص بموقع "تويتر"، لتحول معلومات ملكية النطاق الخاص بموقع التواصل الاجتماعي إليها.

ونشرت مجموعة القراصنة، الموالية لنظام بشار الأسد، صورة توضح اختراقها للنطاق وتغيير بيانات اسم مالك النطاق والبريد الإلكتروني الخاص به، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر"

وتعامل مسؤولو "تويتر" مع الاختراق بعد دقائق قليلة من إعلان "الجيش السوري الإلكتروني" عنه، وذلك عبر إرجاع البيانات الأصلية لنطاق موقع التواصل الاجتماعي.

ويأتي هذا الاختراق في الوقت الذي قامت فيه مجموعة القراصنة بهجمة أخرى استهدفت الموقع الإلكتروني لصحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية.

وقامت مجموعة "الجيش السوري الإلكتروني" باختراق موقع الصحيفة الأمريكية وتحويل حركة المرور إلى النطاق الرئيسي له إلى أحد المواقع التابعة لها، ويتوقع أن يكون الاختراق استهدف نظام (DNS) الخاص بالموقع.

وأوقفت الصحيفة الأمريكية نطاقها من أجل إيقاف تحويل زوارها إلى موقع "الجيش السوري الإلكتروني"، فيما لم تنجح بعد، حتى وقت كتابة هذا التقرير، في إعادة تشغيل موقعها الإلكتروني عبر النطاق الأساسي، nytimes.com، فيما وفرت نطاق افتراضي أخر، http://170.149.168.130، للولوج إلى الصفحة الرئيسية لموقعها.

ولا تعد تلك الهجمات هي الأولى التي تشنها مجموعة القراصنة على وسائل إعلامية، حيث سبق وقامت باختراق صفحة صحيفة "نيويورك بوست" على فيسبوك وحساب تابع لوكالة رويترز على تويتر واختراق موقع صحيفة "فايننشال تايمز" وحسابها في "تويتر" واختراق حسابات لصحيفة "الجارديان" على تويتر.