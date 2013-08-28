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لافروف للإبراهيمي: أي حل عسكري بسوريا سيزعزع المنطقة

المصدر: موسكو – فرانس برس
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حذر وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، من أن أي حل عسكري للأزمة في سوريا سيزعزع الاستقرار في هذا البلد وفي منطقة الشرق الأوسط، حسب ما أفادت به وزارة الخارجية في بيان اليوم الأربعاء.

وجاء في البيان أن لافروف شدد، في مكالمة هاتفية، أجراها، أمس الثلاثاء، مع الموفد الخاص للجامعة العربية والأمم المتحدة إلى سوريا، الأخضر الابراهيمي، على أنه "لا بديل لحل سياسي-دبلوماسي في سوريا".

وأشار لافروف في هذا الاتصال الى أن "محاولات الحل العسكري لن تقود سوى الى زعزعة الاستقرار أكثر في البلد والمنطقة".

وأضاف البيان أن الابراهيمي ولافروف اتفقا على أنه "في هذه الأوقات الحرجة على كل الأطراف، بما يشمل الأطراف الخارجية، العمل بأكبر قدر من المسؤولية وعدم تكرار أخطاء الماضي".

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