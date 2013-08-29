الصليب الأحمر: التصعيد بسوريا يرفع الاحتياجات الإنسانية

قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر إن أي تصعيد للأزمة السورية سيؤدي إلى تدهور الوضع في البلاد.

وأضافت في بيان، اليوم الخميس، أنها تشعر بالفزع إزاء تقارير عن استخدام أسلحة كيماوية في سوريا في 21 أغسطس/ آب. وقالت إن هناك نقصاً حاداً في الإمدادات الطبية الضرورية والغذاء والمياه في عدد من المناطق التي انقطعت عنها المساعدات منذ شهور.

وقال ماجنيه بارث، رئيس وفد الصليب الأحمر في سوريا "من المرجح أن يؤدي المزيد من التصعيد إلى المزيد من عمليات النزوح، وزيادة الاحتياجات الإنسانية الهائلة بالفعل".

وأضاف "على سبيل المثال هناك من يموتون في أجزاء من ريف دمشق لنقص الإمدادات الطبية، لأنه لا يوجد ما يكفي من العاملين بالقطاع الطبي لرعايتهم".