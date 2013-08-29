بان كي مون: المفتشون يغادرون سوريا صباح السبت

قال الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون اليوم الخميس إن فريق المفتشين الدوليين، الذي يحقق في هجوم مفترض بالأسلحة الكيماوية في سوريا سيواصل تحقيقاته حتى غد، وإنه يعتزم مغادرة البلاد صباح السبت.

وقال بان، الذي يزور فيينا حالياً، إنه تحدث إلى الرئيس الأميركي باراك أوباما أمس الأربعاء حول الوضع في سوريا.

وأضاف للصحافيين أن فريق التفتيش "سيواصل أنشطة التحقيق حتى غد الجمعة وسيغادر سوريا صباح السبت وسيرفع تقريره إلي".

هذا وخرج محققو الأمم المتحدة حول الأسلحة الكيماوية اليوم الخميس مجدداً من فندقهم في دمشق لمواصلة مهمتهم المتعلقة بـ"الهجوم الكيماوي" المفترض في ريف دمشق، الذي يتهم النظام بتنفيذه الأسبوع الماضي متسبباً بمقتل مئات الأشخاص.

وشاهد مصور وكالة "فرانس برس" المحققين يخرجون من فندق "فور سيزنز" وينطلقون في موكب من ست سيارات تحمل شعار الأمم المتحدة إلى جهة لم تحدد.

وقال نشطاء إن الفريق وصل إلى ضاحية دوما الشرقية وسيفحص المواقع التي يقول نشطاء إن صواريخ محملة بأسلحة كيماوية سقطت عليها. وأضافوا أن الفريق سيجري أيضاً مزيداً من التحاليل والمقابلات مع المصابين.