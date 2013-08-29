بشار الأسد: سوريا ستدافع عن نفسها ضد أي عدوان

أعلن الرئيس السوري بشار الأسد أن سوريا ستدافع عن نفسها ضد أي عدوان. ونقلت وكالة الأنباء السورية "سانا" عن الأسد قوله إن "التهديدات بشنّ عدوان مباشر على سوريا ستزيدها تمسّكاً بمبادئها الراسخة وبقرارها المستقل النابع من إرادة شعبها"، مشدّداً على أن سوريا "ستدافع عن نفسها ضد أي عدوان".

وأضاف أن سوريا "بشعبها الصامد وجيشها الباسل ماضية ومصمّمة على القضاء على الإرهاب الذي سخّرته وتدعمه إسرائيل والدول الغربية خدمة لمصالحها المتمثلة بتقسيم المنطقة وتفتيت وإخضاع شعوبها".

واعتبر أن "نهوض الوعي الشعبي على الساحة العربية عنصر أساسي في مواجهة المخططات التي تستهدف المنطقة"، مشيراً إلى أن "الشعوب هي الصانع الحقيقي للعلاقات بين الدول، وأن الحالة الشعبية هي الضامن للانتصار وهو ما يحدث في سوريا".

