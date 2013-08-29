لندن ترسل 6 طائرات حربية إلى قبرص في مهمة دفاعية

قال متحدث باسم وزارة الدفاع البريطانية إن لندن سترسل ست طائرات من سلاح الجو الملكي إلى قبرص كإجراء دفاعي وسط تصاعد حدة التوتر، بسبب سوريا والحديث عن تدخل عسكري غربي.

وأضاف المتحدث أن الطائرات وهي من طراز "تايفون" الاعتراضية ستنشر في قاعدة "أكروتيري" البريطانية في قبرص اليوم الخميس.

وقال: "هذا مجرد إجراء احترازي لضمان حماية المصالح البريطانية والدفاع عن مناطق قواعدنا السيادية في فترة تشهد تصاعداً في التوتر بالمنطقة".

وتابع: "هذا تحريك لقطع دفاعية تعمل في الأجواء فقط. لن تنشر للمشاركة في أي عمل عسكري ضد سوريا".

وتقع قبرص على بعد 200 كيلومتر فقط عن الساحل السوري. ولبريطانيا أيضاً سفن حربية في البحر المتوسط.

