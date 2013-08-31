الائتلاف يطلق حملة توعية للسوريين لتفادي القصف العسكري

أطلق الائتلاف الوطني السوري حملة إرشادية عبر مواقع التواصل الاجتماعي للسوريين، قدم فيها تعليمات السلامة للمواطنين في حال بدء العمليات العسكرية ضد نظام الأسد في الأيام القادمة.

ويأتي ذلك بعد أن دعا الرئيسان الفرنسي فرنسوا هولاند، والأميركي باراك أوباما، الجمعة، المجتمع الدولي إلى توجيه "رسالة قوية" إلى نظام الرئيس بشار الأسد الذي يحمّلانه "المسؤولية" عن الهجوم الكيماوي المفترض في 21 أغسطس/آب، وفق ما أفادت الرئاسة الفرنسية.

وأكد الرئيس الأميركي، باراك أوباما، أن بلاده تبحث توجيه ضربة "محدودة" للنظام السوري، معتبراً أن استخدام الأسد للكيماوي تحدٍّ للعالم وتهديد لحلفاء أميركا في المنطقة.