كاميرون: أتفهم وأدعم قرار أوباما حول سوريا

أعلن رئيس الوزراء البريطاني، ديفيد كاميرون، مساء السبت أنه "يتفهم ويدعم موقف" الرئيس الأميركي، باراك أوباما، الذي قرر طلب موافقة الكونغرس على عمل عسكري ضد سوريا.

وجاء موقف كاميرون عبر تغريدة كتبها على حسابه الخاص على موقع "تويتر"، حيث كتب: "أتفهم وأدعم موقف باراك أوباما حول سوريا".

وإلى ذلك، أكد مسؤولون أمريكيون أن الرئيس الأميركي باراك أوباما سيناقش مبررات أميركا لعمل عسكري في سوريا مع زعماء العالم في قمة العشرين التي ستنعقد الأسبوع القادم.

وكان مجلس العموم البريطاني قد رفض الجمعة أي مشاركة للندن في ضربة عسكرية على النظام السوري المتهم بشن هجوم كيماوي واسع النطاق بريف دمشق في 21 أغسطس/آب.

وكان حزب العمال المعارض قد طالب بأدلة أكثر حسماً عن استخدام نظام الأسد للسلاح الكيماوية ضد شعبه.

وأكد كاميرون أنه سيحترم قرار مجلس العموم البريطاني، كما أكد أوباما لكاميرون احترامه، هو أيضاً، لقرار البرلمان البريطاني، خلال محادثة أجراها المسؤولون الجمعة الماضية.

ومن جهته، يعتزم أوباما نيل موافقة الكونغرس الأميركي على ضربة عسكرية ضد النظام السوري، حسب ما أعلنه أمس السبت.

