المحققون الدوليون يصلون بيروت ومدمرات إضافية بالمتوسط

وصل المحققون الأمميون، إلى لبنان قادمين من سوريا بعد أن أنهوا مهمتهم هناك بشأن التحقيق في استخدام الكيماوي.

وكان الفريق الأممي المؤلف من 13 مفتشاً برئاسة إيك سيلستروم غادر دمشق على متن خمس سيارات تابعة للأمم المتحدة تواكبها سيارتان أخريان، وذلك بعدما سبقتهم إلى مغادرة سوريا الممثلة العليا للأمم المتحدة لشؤون نزع الأسلحة "انجيلا كاين".

ومن جهة أخرى صرح مسؤولون أميركيون بأن سفينة حربية أميركية سادسة التحقت بخمس مدمرات مزودة بصواريخ كروز في شرق البحر المتوسط في إطار الاستعداد لضربة متوقعة محدودة ودقيقة ضد سوريا

من جانب آخر شدد المسؤولون على أنه لا وجود لخطط لإنزال مشاة البحرية برا في إطار أي عمل عسكري.

وقد أنهى خبراء الأمم المتحدة بشأن الأسلحة الكيماوية عملهم في سوريا الجمعة، وهم يعتزمون إصدار تقرير "سريعا" بشأن الاستخدام المحتمل لهذه الأسلحة في النزاع السوري، وفق ما أعلن المتحدث باسم الأمم المتحدة.

وقال المتحدث مارتن نيسيركي الجمعة إن "الفريق أنهى جمع العينات والعناصر"، مضيفا "هم يستعدون الآن للسفر وسيغادرون دمشق ويغادرون سوريا" السبت.

وكانت الممثلة العليا للأمم المتحدة لشؤون نزع الأسلحة انجيلا كاين غادرت دمشق الجمعة، وستقدم تقريرا الى الأمين العام بان كي مون السبت بشأن مهمتها، بحسب نيسيركي. كما غادر مترجمون وموظفون مساعدون لفريق الخبراء الجمعة.

وسيقوم الخبراء الـ13 بقيادة السويدي اكي سيلستروم بإحضار عينات تم سحبها من موقع الهجوم الكيماوي المفترض في الغوطة الشرقية بريف دمشق الى مختبرات في أوروبا لإخضاعها لتحاليل.