الجربا: لتكن معركة سوريا بوابة لصد التدخل الإيراني

دعا أحمد العاصي الجربا، رئيس الائتلاف الوطني السوري، وزراء الخارجية العرب، المجتمعين في القاهرة إلى الدفاع عن الشعب السوري، من خلال دعم الضربة العسكرية التي ينتظر أن توقعها الولايات المتحدة ضد نظام بشار الأسد.

وقال الجربا في كلمة حماسية بالقاهرة، الأحد، إن "سوريا تشهد كارثة وخاصة في شقها الإنساني"، مديناً نظام الأسد الذي "استقدم الأساطيل لذبح شعب أعزل باسم المقاومة والممانعة".

وأعلن الجربا عالياً: "أطالب دعم الجامعة لتوجيه ضربة عسكرية للنظام السوري"، ولفت الجربا إلى وجود شحن طائفي يقف وراء المعاناة التي يعيشها الشعب السوري، وقال إن "مقاتلين من إيران وحزب الله يقتلون أبناء الشعب السوري، وإن ميلشيات عراقية تشارك في قتل أبنائنا أيضا".

وقال الجربا في كلام مباشر لوزراء الخارجية العرب: "نريد منكم كعرب موقفا تاريخيا لرفع الضيم عن السوريين"، وأردف: "نطلب مواجهة السلاح الروسي والتدخل الإيراني الطائفي في سوريا".

وكرر أيضا قوله "أطالب بدعم وبمساعدة العرب لردع النظام ودعم العملية العسكرية، وإن ما يتوقع منكم السوريون هو أن يكون موقفكم أكبر من أي دعم غربي بمرات".