كيري يؤكد للجربا عزم أميركا محاسبة الأسد بسبب الكيماوي

كشف مسؤول كبير بوزارة الخارجية الأميركية أن جون كيري تحدث إلى رئيس الائتلاف السوري، أحمد الجربا، أمس السبت، لتأكيد عزم واشنطن على محاسبة الحكومة السورية على استخدام الأسلحة الكيماوية.

وأضاف المسؤول الأميركي أن كيري أكد الجربا أن الرئيس باراك أوباما "ملتزم بمحاسبة نظام الأسد على هجومه بأسلحة كيماوية على شعبه في 21 أغسطس/آب".

وفي سياق متصل، تحدث كيري أيضا مع وزير خارجية السعودية، سعود الفيصل، بشأن سوريا، كما أجرى اتصالا بنظيره الياباني للتباحث في الشأن نفسه.

وكان الرئيس الأميركي، باراك أوباما، قد أعلن أمس السبت قراره توجيه ضربة عسكرية ضد نظام الأسد، مؤكداً أنه يملك السلطة لاتخاذ هذا القرار دون الرجوع إلى الكونغرس، لكنه أكد أنه طلب من الكونغرس تفويضه باستخدام القوة ضد نظام الأسد.

