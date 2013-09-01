كيري يدعو الكونغرس للموافقة على ضرب نظام الأسد

أطلق وزير الخارجية الأميركي، جون كيري، حملة لإقناع الكونغرس بالموافقة على شن ضربة عسكرية ضد سوريا، مؤكداً على أن واشنطن لديها أدلة على استخدام النظام السوري لغاز السارين في هجوم 21 أغسطس/آب في ريف دمشق.

وعقب قرار الرئيس الأميركي، باراك أوباما، ليل السبت-الأحد، بشن ضربة على سوريا وطلبه موافقة الكونغرس على ذلك، دعا كيري الكونغرس إلى الموافقة على تلك الضربة العقابية، مؤكدا أن العالم لا يمكنه أن يتغاضى عن استخدام النظام السوري أسلحة كيماوية.

وأطل كيري عبر العديد من القوات التلفزيونية، صباح الأحد، لحشد الدعم لشن ضربات عسكرية أميركية على سوريا.

تحليل عينات وصلت الولايات المتحدة

وقال كيري إن عينات الشعر والدم التي حملها عمال الطوارئ الذين هرعوا إلى مكان الهجوم الشهر الماضي في ريف دمشق، والتي تم تقديمها بشكل مستقل إلى الولايات المتحدة، تظهر آثار غاز السارين القوي.

وفي تطور وصفه كيري بأنه "مهم جدا"، قال لشبكتي "إن بي سي نيوز" و"سي إن إن": "اطلعنا خلال الساعات الـ24 الماضية من خلال عينات تسلمتها الولايات المتحدة من أول الواصلين إلى موقع الهجوم شرق دمشق، على عينات وجرى إخضاعها للفحص".

وتابع قائلاً إن فحص "آثار غاز السارين في عينات شعر ودم جاء إيجابيا". وأضاف: "مع كل يوم يمر تزداد قوة الأدلة. نحن نعلم أن النظام أمر بشن هذا الهجوم ونعلم أنه استعد له ونعلم من أين أطلقت الصواريخ".

ودعا السيناتور السابق الكونغرس إلى منح أوباما الضوء الأخضر لشن هجمات على نظام الأسد.

مصالح ومصداقية أميركا

وفي سياق متصل، قال كيري لشبكة "إن بي سي" إن "رئيس الولايات المتحدة لا يعتزم ولا يريد أن تتحمل الولايات المتحدة مسؤولية الحرب الأهلية السورية". وأضاف: "لا يريد أوباما القيام بذلك. ما يريد القيام به هو تنفيذ قواعد الميثاق الدولي لحظر استخدام الأسلحة الكيماوية".

وأكد أن أوباما واثق من أنه عند عرض قضيته فإن "الناس سيدركون أن العالم لا يمكنه أن يقف مكتوف اليدين ويسمح للأسد أو لأي شخص آخر بأن ينتهك ميثاقاً عمره يقارب 100 عام. يجب أن لا تستخدم هذه الأسلحة".

وأعرب كيري، في حديثه لشبكة "إن بي سي"، عن ثقته بموافقة الكونغرس على طلب الرئيس أوباما. وتابع قائلاً: "لا أعتقد أن زملائي السابقين في مجلسي الشيوخ والنواب في الولايات المتحدة سيديرون ظهورهم لجميع مصالحنا ولمصداقية بلادنا، وللأعراف المتعلقة بتطبيق الحظر على استخدام الأسلحة الكيماوية المطبق منذ العام 1925".

وأوضح أن "الكونغرس تبنى ميثاق حظر الأسلحة الكيماوية، وصادق على قانون محاسبة سوريا. والكونغرس يتحمل المسؤولية في هذه الحالة كذلك".