المسلحون الأكراد يطالبون بإقليم فيدرالي في سوريا

أعلن مسؤول في حزب الاتحاد الديمقراطي، أكبر مجموعة مسلحة كردية في سوريا، أمس الأحد، أن الحزب يسعى إلى قيام إقليم كردي مستقل في إطار سوريا فيدرالية، لافتا إلى أن لجنة تعد حالياً دستورا لهذا الإقليم.

وقال صالح مسلم، الموجود حاليا في أوروبا للمشاركة بنهاية يناير في بمؤتمر "جنيف 2" إن "منطقة كردستان السورية ستقسم إلى ثلاث محافظات تتمتع بحكم ذاتي، هي: كوباني-عين العرب في الوسط، وعفرين في الغرب، والقامشلي في الشرق". وأكد مسلم في حديثه لوكالة "فرانس برس" أن "الهدف ليس الانشقاق، لكن الأكراد يطالبون بنظام فيدرالي في سوريا".

يذكر أنه في 12 نوفمبر الماضي، أعلنت أحزاب كردية في شمال شرق سوريا قيام إدارة محلية انتقالية بعد إحراز تقدم ميداني.

وأضاف مسلم أن هذا الأمر لا يعني "تشكيل حكومة مستقلة، ولكن تم تعيين 19 شخصية في يوليو مهمتها إعداد دستور وقانون انتخابي وتحديد كيفية إدارة المنطقة"، موضحا أن "هذه اللجنة أنهت عملها وسيتم قريبا تحديد موعد لإجراء انتخابات" على أن تشارك فيها كل المكونات الكردية في المنطقة.

ونفى بشدة أن يكون هدف الأكراد إفراغ منطقتهم من السكان العرب، قائلاً: "هناك حولنا من عشنا معهم دائما ونقاتل إلى جانبهم. إننا ندافع عن الأخوة بين الشعوب". لكنه تدارك أن "هناك من لا مكان لهم بين الأكراد".

وأشار مسلم إلى "العرب الذين جاء بهم حافظ الأسد قسرا إلى كردستان اعتبارا من 1974 بهدف تعريب المنطقة. إنهم ضحايا النزوح. ندعو إلى حل سلمي لهؤلاء السكان: من يستطيعون العودة إلى مناطقهم الأصلية فليفعلوا، أما الآخرون فيمكنهم العيش بسلام مع الأكراد".

يذكر أن الأكراد يمثلون 15% من سكان سوريا وينتشرون على طول الحدود مع تركيا في شمال سوريا وشرقها.