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تجهيز سفينة أميركية لتدمير بعض أسلحة الأسد الكيمياوية

المصدر: واشنطن - رويترز
صورة أرشيفية لسفينة حربية أميركية
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قال مسؤول دفاعي أميركي إن الحكومة الأميركية بدأت في تزويد سفينة بمعدات لتمكينها من تدمير بعض الأسلحة الكيمياوية السورية في البحر.

وقال المسؤول، الذي طلب عدم نشر اسمه، إنه يجري تزويد السفينة "كيب راي" بنظام تم تطويره حديثاً وصممته وزارة الدفاع الأميركية لتحييد العناصر المستخدمة في الأسلحة الكيمياوية.

وقالت منظمة حظر الأسلحة الكيمياوية التي تشرف على التخلص من الأسلحة الكيمياوية السورية في الأسبوع الماضي إن الولايات المتحدة عرضت تدمير بعض من العناصر على سفينة أميركية، وإنها تبحث عن ميناء بالبحر المتوسط يمكن تنفيذ هذا العمل به.

وقالت كاثلين هايدن المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي الأميركي في رسالة عبر البريد الإلكتروني الأحد إن "الولايات المتحدة ملتزمة بدعم جهود المجتمع الدولي لتدمير الأسلحة الكيمياوية السورية من خلال أكثر الوسائل الممكنة أماناً وكفاءة وفاعلية.

وقالت إن الولايات المتحدة مازالت "واثقة من أن بإمكاننا تنفيذ النقاط الرئيسية التي حددتها منظمة حظر الأسلحة الكيمياوية لتدمير الأسلحة الكيمياوية".

كلمات دالّة

#سوريا, #بشار الأسد, #الأسلحة الكيمياوية

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