قناصة الأسد يمنعون إجلاء راهبات معلولا السورية

قالت مصادر في معلولا بريف دمشق إن الجيش الحر يحاول إجلاء الراهبات من داخل الدير وإخراجهن إلى خارج البلدة التي تتعرض لقصف عشوائي من قبل قوات النظام.

وفشلت محاولات إجلاء الراهبات حتى الآن بسبب قنص قوات النظام المتواصل، الذي أوقع عدداً من الجرحى خلال محاولة إجلاء الراهبات من بينهن رئيسة الدير الأم بيلاجيا سياف.

وتتعرض معلولا وأديرتها الأثرية إلى قصف براجمات الصواريخ من مدينة القطيفة التي تتمركز فيها قوات النظام.

وتضاربت الأنباء حول مصير 12 راهبة سورية ولبنانية في دير مار تقلا الواقع في الوسط التاريخي من مدينة معلولا بريف دمشق.

وأوضحت مصادر المعارضة أن الثوار حاولوا إجلاء الراهبات من الدير خوفاً على حياتهن إلا أنهن رفضن المغادرة.

وكانت إذاعة الفاتيكان قالت إن مسلحين أخرجوا بالقوة الراهبات من الدير وتم اقتيادهن نحو بلدة يبرود. وأكدت وكالة "سانا" السورية الرسمية الخبر.

يُذكر أن مقاتلي المعارضة حققوا تقدماً عسكرياً في معلولا وسيطروا على بعض أجزائها بعد انسحابهم منها في سبتمبر الماضي.

وقال المرصد السوري إن مقاتلين من المعارضة سيطروا على الحي القديم لمعلولا حيث يقع الدير، ولم يتمكن من تأكيد أو نفي خبر اعتقال الراهبات.