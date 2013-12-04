السفير الفرنسي لدى الأمم المتحدة يحث على تجاهل جنيف 2

أكد السفير الفرنسي لدى الأمم المتحدة، جيرار أرو، أنه لا جدوى من مشاركة المعارضة السورية في مؤتمر جنيف 2 الشهر المقبل.

واشترط السفير ضرورة التزام نظام بشار الأسد بتنفيذ مقررات مؤتمر جنيف واحد، وعلى رأسها تشكيل حكومة انتقالية كاملة الصلاحيات.

وقال أرو: "الأسد ذكر منذ البداية أنه لن يحترم ما جاء في مؤتمر جنيف واحد، ويرفض فكرة وجود سلطة انتقالية".

وتابع: "لو كنت مكان المعارضة السورية لما ذهبت إلى جنيف اثنين".

وأضاف: "على ماذا اتفاوض في ظل تعنت النظام؟ نحن نعتقد أنه لا يمكن الذهاب إلى جنيف إذا لم نستطع المضي قدما على أساس مفاوضات جنيف واحد".

وطالب السفير الفرنسي بتوفير الضمانات الحقيقة للمعارضة لتشارك في هذا المؤتمر بعيدا عن الجماعات المتطرفة.

وتحدد يوم 22 يناير المقبل لانعقاد مؤتمر جنيف اثنين حول السلام في سوريا.