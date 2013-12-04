بابا الفاتيكان يناشد إطلاق سراح راهبات معلولا في سوريا

وجه بابا الفاتيكان، البابا فرنسيس، الأربعاء، نداء من أجل الراهبات الأرثوذكسيات الثنتا عشر اللواتي قام مسلحون بخطفهن في بلدة معلولا شمال سوريا.

وقال البابا إن النداء من أجل "كل الاشخاص الذين خطفوا بسبب النزاع" في سوريا.

وخلال اللقاء العام في ساحة القديس بطرس، تحدث البابا عن "راهبات دير مار تقلا للروم الارثوذكس في سوريا اللواتي تم اقتيادهن بالقوة من قبل رجل مسلحين".



وتابع: "نصلي من اجل هؤلاء الاخوات، وكل الاشخاص الذين خطفوا بسبب النزاع، لنواصل الصلاة والعمل معا من أجل السلام".

وميدانيا، أعلن المجلس العسكري في دمشق وريفها أن الثوار تمكنوا من السيطرة على بلدة معلولا في منطقة القلمون بريف دمشق بعد معارك ضارية استمرت ثلاثة أيام.

وذكرت الهيئة العامة للثورة ان الاثنتي عشرة راهبة المختطفات من دير مار تقلا في بلدة معلولا أصبحن في مأمن في بلدة يبرود بريف دمشق، وذلك بعد حوار خاضه الجيش الحر مع جبهة النصرة المتشددة، التي اتهمت باختطافهن.



