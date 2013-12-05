اتصالات أميركية بجماعات سورية مشتبه بارتباطها بالقاعدة

أعلنت الولايات المتحدة عن محادثات تجريها مع جماعات إسلامية سورية معارضة غير تلك المرتبطة بتنظيم القاعدة وجبهة النصرة على وجه التحديد.

قال الجنرال مارتن ديمبسي، رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات الأميركية، إن الولايات المتحدة ترى أهمية للتعرف إلى الميليشيات التي يشتبه بارتباطها بالقاعدة في سوريا؛ كي تزيد فهم نواياها في الحرب الدائرة هناك وصلاتها المحتملة مع القاعدة.

وأضاف ديمبسي أن الأمر يستحق معرفة إن كانت هذه الجماعات لديها أي نية على الإطلاق للاعتدال وقبول المشاركة مع الآخرين.

وأشار إلى أن بلاده ودولاً أخرى أجرت محادثات مباشرة مع بعض المجموعات المتشددة.