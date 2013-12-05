دمشق تختار اللاذقية لتسليم أسلحتها الكيمياوية المحظورة

أعلنت المنسقة العامة للبعثة المشتركة لمنظمة حظر الأسلحة الكيمياوية والأمم المتحدة الخاصة بسوريا، سيجريد كاغ، أن دمشق اختارت ميناء اللاذقية لشحن وتسليم أسلحتها الكيمياوية المراد تدميرها، بحسب تقرير إخباري، الخميس.

وسيتم نقل الأسلحة من الميناء المذكور إلى سفينة أميركية في عرض البحر حيث سيتم تدمير تلك الأسلحة.

وقالت كاغ، الأربعاء، إنه من المفترض أن ترسو السفن التي ستنقل الأسلحة الكيمياوية في ميناء اللاذقية.

وأكدت وضع خطة أمنية لضمان سير العملية اللوجستية وسلامة الحاويات والعاملين.

وأوضحت أنه في حال وجود أي تدهور في الأوضاع الأمنية في تلك المنطقة فلابد حينها من البحث عن بديل آخر.

ورفضت عدة دول تدمير الأسلحة السورية الكيمياوية على أراضيها، واقترحت واشنطن أن يجري تدميرها على سفينة في البحر.