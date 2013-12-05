"جنيف2" قد يعقد خارج جنيف.. أو يؤجل لأسباب "سياحية"

رغم الصعوبات السياسية التي تهدد بفشله، إلا أن مؤتمر "جنيف2" يواجه عقبات أخرى متصلة بالرزنامة العالمية.

وأكد المبعوث الأممي إلى سوريا، الأخضر الإبراهيمي، أن المؤتمر المقرر 22 يناير المقبل يواجه عقبات سياسية عدة غير أنه نفى وجود نية لتأجيل المؤتمر.

إلا أن الإبراهيمي أشار أيضا إلى متاعب من نوع آخر، حيث يتزامن مؤتمر "جنيف2" مع المنتدى الاقتصادي العالمي بمدينة دافوس، ومعرض جنيف للساعات.

وأردف المبعوث الأممي أن فنادق جنيف محجوزة في هذا التاريخ، وأنه تجري دراسة الخيارات البديلة بشأن مكان عقد المؤتمر الدولي حول سوريا، مشيرا إلى أنه قد يقع الاختيار على مدينة مونترو القريبة من جنيف.



