الصليب الأحمر: صعوبات تعرقل وصول المساعدات للسوريين

أقرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر بوجود صعوبات كبيرة في إيصال المساعدات للمدنيين في سوريا، مشيرة إلى أن الأزمة السورية ستبقى على رأس أولوياتها للعام المقبل، بحسب ما ذكرت قناة "العربية" في تقرير، الجمعة.

ويعيش الملايين في سوريا معاناة يومية في ظل أوضاع تزداد سوءاً من جحيم المعارك والموت والجوع والمرض، دون أي تحسن يلوح في الأفق.

واعترفت اللجنة الدولية للصليب الأحمر بأنها تواجه مصاعب كثيرة في مسعاها لرفع المعاناة عن المدنيين، خاصة في حلب وحتى الحدود الجنوبية، مضيفة أن عمال المساعدات ما زالوا غير قادرين على الدخول إلى مناطق القتال العنيف في الجزء الغربي من سوريا.

وأشارت إلى أن الجرحى في أنحاء سوريا كثيراً ما يحرمون من العلاج بسبب قوات النظام وبعض الجماعات المقاتلة.

وأكدت أنه خلال العام الجاري نفذت 120 عملية عبر خطوط الجبهات لتسليم مساعدة إلى مناطق تسيطر عليها المعارضة، وتمكنت في الأشهر الأربعة الماضية من إمداد نحو 500 ألف سوري بالغذاء والماء ارتفاعاً من 200 ألف في السابق.

وتسعى اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى جمع نحو 120 مليون دولار أميركي لتمويل أنشطتها في سوريا، التي تعد أكبر عملية لها على مستوى العالم، وسط مخاوف من فشل هذه الجهود.