الجبهة الإسلامية تسيطر على مستودعات أسلحة للجيش الحر

سيطر مقاتلو "الجبهة الإسلامية في سوريا" على مقرات تابعة لهيئة أركان الجيش السوري الحر.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن الجبهة سيطرت بالكامل على مقرات الهيئة بالقرب من معبر باب الهوى الحدودي مع تركيا في محافظة إدلب، بينها مستودعات أسلحة وذخيرة تم الاستيلاء عليها بالكامل.

وأضاف المرصد أن اشتباكات عنيفة استمرت طوال الليل في محيط المستودعات التي تخزن فيها الأسلحة التي تصل إلى مجموعات المعارضة المسلحة عن طريق تركيا.

ومن جهته، قال المتحدث باسم الجيش السوري الحر، لؤي مقداد، إن مقاتلي الجبهة الإسلامية دخلوا القواعد بعد أن قالوا إنهم يريدون المساعدة في تأمينها، ثم طلبوا من الضباط والعاملين المغادرة، ثم أزالوا راية الجيش السوري الحر ووضعوا رايتهم بدلاً منها.

يذكر أن الجبهة الإسلامية هو اتحاد من ستة فصائل عسكرية كبيرة، وهي لا تضم أي مقاتلين من الوحدتين المرتبطتين بالقاعدة، وهما جبهة النصرة والدولة الإسلامية في العراق والشام، لكنها تضم إسلاميين متشددين ينسقون معهما.

وكانت الجبهة قد أعلنت، الثلاثاء الماضي، انسحابها من القيادة العسكرية للجيش السوري الحر المكلف من الناحية النظرية بتنسيق الحرب، منتقدة قيادته.

وقلل الجيش السوري الحر من أهمية هذا الانسحاب، نافياً وجود أي خلاف بين جماعات المعارضة.