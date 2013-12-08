أمير الكويت يبحث مع الجربا الاستعدادات لـ"جنيف 2"

أجرى أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح مباحثات مع رئيس الائتلاف السوري الوطني المعارض أحمد الجربا، تركزت حول الوضع السوري وآخر مستجداته السياسية والميدانية.

وأوضح مراسل قناة "العربية" في الكويت، عادل عيدان، أن الجربا أطلع أمير الكويت على آخر الاتصالات الدولية مع الائتلاف بخصوص مؤتمر "جنيف 2"، إضافة إلى حاجة اللاجئين السوريين للإغاثة خلال فصل الشتاء القادم.

من ناحية أخرى، التقى الجربا في الكويت بنائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح.

وذكرت وكالة الأنباء الكويتية أن المباحثات تناولت مناقشة أهم المستجدات السياسية على الصعيدين العربي والدولي.