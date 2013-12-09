مشاكل تقنية تؤخر نقل الأسلحة الكيمياوية خارج سوريا

أعلن مدير منظمة حظر الأسلحة الكيمياوية، أمس الأحد، أن بدء نقل الأسلحة الكيمياوية السورية خارج سوريا قد يتأخر بضعة أيام بسبب مشاكل تقنية.

وتنص خارطة الطريق التي تنظم عملية تدمير الترسانة الكيمياوية السورية أن تنقل العناصر الكيمياوية الأكثر خطورة خارج البلاد قبل 31 ديسمبر.

وقال مدير المنظمة، أحمد أوزومكو، لدى وصوله إلى أوسلو حيث سيتلقى اليوم الثلاثاء جائزة نوبل للسلام باسم منظمته: "قد لا يكون ذلك ممكنا بسبب مسائل تقنية نواجهها".

وأضاف، في تصريح لقناة "إن آر كاي" النروجية: "لكن تأخير بضعة أيام ليس مهما من وجهة نظري"، دون أن يحدد طبيعة المشاكل التقنية التي تواجه المنظمة.

ورغم هذا التأخير جدد أوزومكو ثقته في تدمير الأسلحة السورية برمتها في الموعد المحدد، أي مع نهاية يونيو 2014.