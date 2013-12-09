"استنفار" لبناني لتأمين لاجئي سوريا ضد عاصفة جوية قاسية

أعلن وزير الشؤون الاجتماعية اللبناني، وائل أبوفاعور، الاثنين، عن حالة "استنفار" رسمية في البلاد بالتعاون مع المنظمات الإغاثية الدولية لتأمين اللاجئين السوريين المقيمين في مخيمات عشوائية، وذلك عشية عاصفة جوية قاسية يتوقع أن تضرب البلاد بدءاً من مساء غد الثلاثاء.

وقال أبوفاعور خلال مؤتمر صحافي: "هناك عدد كبير من المخيمات العشوائية يقيم فيها قسم كبير من النازحين، والعاصفة القادمة تفترض القيام بإجراءات سريعة".

وأضاف "وزارة الشؤون الاجتماعية بالتعاون مع المفوضية العليا للاجئين وكل الشركاء في هذه القضية، في حالة استنفار لتأمين كل مستلزمات حماية النازحين السوريين والمواطنين اللبنانيين إذا اقتضى الأمر في هذه العاصفة".

وأضاف "لا أعتقد أن هناك مسؤولاً لبنانياً يمكن أن يقبل بأن ينام هانئاً مع عائلته في منزله، في وقت هناك أطفال ونسوة وعجائز سوريون أو فلسطينيون أو لبنانيون يجافي عيونهم النوم بسبب البرد أو الجوع".

وأشار الوزير إلى أن الإجراءات التي تعهد الجيش اللبناني بالمساهمة فيها، تشمل تغليف الخيام التي يقيم فيها اللاجئون، وتأمين أرضية خشبية لها، وتوفير ما أمكن من وسائل التدفئة والمساعدات الغذائية.

وتتوقع مصلحة الأرصاد الجوية في لبنان أن تضرب عاصفة قاسية البلاد بدءاً من مساء الثلاثاء وتستمر أياماً عدة، مصحوبة بأمطار غزيرة وثلوج وانخفاض في درجات الحرارة.