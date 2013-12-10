الائتلاف السوري: 20 مجزرة بيد النظام وميليشيات شيعية

نشر ائتلاف قوى الثورة والمعارضة السورية تقريراً مفصلاً عن 20 مجزرة حدثت في سوريا منذ بداية الثورة، واتهم الائتلاف المعارض فرقا مدربة تضم عناصر من قوات النظام والحرس الثوري الايراني وحزب الله بارتكاب المجازر واستخدام السلاح الأبيض ضد المدنيين.

وقال الائتلاف في بيان إن عشرات آلاف المدنيين قضوا تحت القصف بالصواريخ البالستية والقنابل العنقودية، مضيفاً "لا يموت السوريون هنا بالكيمياوي وحده"، غير أن آلافا آخرين قضوا ذبحا في مجازر استخدم فيها السلاح الأبيض.

التقرير أشار إلى ارتكاب قوات النظام 20 مجزرة ممنهجة في غضون سنتين ونصف من عمر الثورة، قضى خلالها 2885 ذبحاً بينهم أكثر من 200 طفل و120 امرأة.

ارتكبت هذه المجازر من قبل فرق مدربة عرفت باسم فرق الموت، قال الائتلاف إنها تضم عناصر من الحرس الثوري الإيراني وحزب الله، ومن تلك المجازر مجزرة كرم الزيتون في حمص، وقعت في مارس العام الماضي وراح ضحيتها 100 قتيل منهم 45 قتلوا ذبحاً بالسكاكين، حسب الائتلاف المعارض.

عقب كرم الزيتون مجزرة الحولة في ريف حمص في مايو سقط فيها 110 قتلى،

وفي يونيو حدثت مجزرة في القبير وقال الائتلاف إن 92 قتيلاً معظمهم أطفال ونساء وشيوخ قتلوا على أيدي ما باتوا يعرفون بالشبيحة الموالين للنظام.

أما في التريمسة في ريف حماة فتحدث ناشطون عن 220 قتيلاً أعدم عدد كبير منهم إعداماً جماعياً في يوليو.

وفي داريا حدثت مجزرة مروعة قالت مصادر المعارضة آنذاك أن أكثر من 300 قتيلا سقطوا منهم 132 أعدموا ميدانياً بعد اقتحام قوات النظام للمدينة في 25 من أغسطس العام الماضي.

ومن أبرز مجازر العام الحالي تلك التي حدثت في جديدة الفضل في ريف دمشق في شهر أبريل ووثق فيها الناشطون سقوط أكثر من 483 قتيلاً بينهم أطفال ونساء قتلوا حرقاً أو ذبحاً بالسكاكين.

وفي شهر مايو الماضي سقط أكثر من 500 قتيل في مجزرة ارتكبت بحق مدنيين في بانياس حسب الناشطين.